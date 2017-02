später lesen Istanbul "Welt"-Reporter Deniz Yücel muss in U-Haft 2017-02-27T19:23+0100 2017-02-28T07:24+0100

Nach 13 Tagen im Polizeigewahrsam in Istanbul muss der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel auf unbestimmte Zeit in Untersuchungshaft in der Türkei. Der Istanbuler Haftrichter sei dem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft gestern Abend gefolgt, berichtete die "Welt". Yücel besitzt die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft. Dem 43-jährigen würden "Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung" vorgeworfen. Verdächtige können in der Türkei bis zu fünf Jahre in Untersuchungshaft gesperrt werden. Er ist der erste deutsche Korrespondent, der seit Regierungsübernahme der islamisch-konservativen AKP des heutigen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan im Jahr 2002 in Untersuchungshaft kommt.