Berlin: Weniger freiwillige Rückkehrer und Abschiebungen 2017

Die Zahl der abgelehnten Asylbewerber, die zwangsweise oder freiwillig in ihre Heimat zurückkehren, ist gesunken - trotz aller Bemühungen von Bund und Ländern. Im laufenden Jahr gingen laut Bundesinnenministerium in Berlin bis Ende November rund 27.900 Menschen mithilfe finanzieller Förderung freiwillig in ihre Heimat zurück. Das waren etwa 20.000 weniger als im gleichen Zeitraum 2016.