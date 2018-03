später lesen London Westliche Länder stützen Theresa May gegen Russland 2018-03-15T20:02+0100 2018-03-16T10:04+0100

Die westlichen Führungsmächte erhöhen in der Affäre um den Giftgasanschlag auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal den Druck auf Russland. Es gebe eine "hohe Wahrscheinlichkeit", dass Russland hinter dem Anschlag stecke, erklärten Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May und US-Präsident Donald Trump in einer gemeinsamen Stellungnahme. Es handele sich um einen Übergriff gegen die Souveränität des Vereinigten Königreichs. "Ein solches Vorgehen verletzt eindeutig die Bestimmungen des Chemiewaffenübereinkommens und das Völkerrecht. Es bedroht unser aller Sicherheit."