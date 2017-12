später lesen Wettbewerb am Airport FOTO: Ronny Hendrichs FOTO: Ronny Hendrichs 2017-12-21T19:28+0100 2017-12-22T08:29+0100

Eine hohe Ehre erwies die EU-Kommission gestern dem Flughafen der NRW-Landeshauptstadt. Sie erklärte, dass für sie ein weiter funktionierender Wettbewerb am drittgrößten Flughafen Deutschlands die entscheidende Bedingung war, um den Erwerb des Air-Berlin-Ablegers Walter durch Lufthansa durchzuwinken. Lufthansa und Eurowings müssen also auf viele Start- und Landerechte verzichten. Trotzdem kommt die Gruppe künftig auf einen Marktanteil von 50 Prozent in Düsseldorf. Von Reinhard Kowalewsky