Paris: Wieder Ausschreitungen in Frankreichs Vororten

2017-02-13T19:17+0100 2017-02-14T07:49+0100

"Der Stock der Schande" titelte die Zeitung "Libération" vergangene Woche. Gemeint war der Schlagstock, den ein Polizist Anfang Februar einem jungen Schwarzen bei einer Festnahme in der Pariser Vorstadt Aulnay-sous-Bois in den Hintern gerammt haben soll. Seit Tagen gehen deshalb in den Banlieue Demonstranten gegen die Polizei auf die Straße. Die Justiz muss nun klären, was genau die Polizisten mit Théo machten, der mit einer zehn Zentimeter langen Wunde am Anus im Krankenhaus liegt und 60 Tage krank geschrieben ist. Alle vier Polizisten wurden vom Dienst suspendiert. Gegen sie wird wegen Körperverletzung, gegen den mutmaßlichen Haupttäter auch wegen Vergewaltigung, ermittelt.