später lesen Den Haag Wilders bangt um seine Sicherheit 2017-02-24T19:32+0100 2017-02-25T07:32+0100

Nach der Entdeckung eines Lecks in seinem Personenschutz hat Geert Wilders den Wahlkampf für seine Partei vorerst eingestellt. Am Mittwoch war ein Polizeibeamter unter dem Verdacht des Geheimnisverrats festgenommen worden. Er soll geheime Informationen an eine marokkanisch-niederländische Verbrecherbande weitergegeben haben. Der verdächtige Polizist war kein direkter Personenschützer von Wilders, hatte aber Zugang zu vertraulichen Informationen. Er wurde am Donnerstag vorläufig freigelassen, da die Anschuldigungen nach Ansicht des Haftrichters für eine weitere Inhaftierung nicht schwer genug waren. Nach Angaben der Polizei besteht für Wilders keine Gefahr. Er wird wegen Bedrohungen seit zwölf Jahren rund um die Uhr bewacht.