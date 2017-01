später lesen Persönlich Yahya Jammeh . . . hat sich an die Macht geklammert Teilen

Twittern





2017-01-20T18:18+0100 2017-01-21T10:53+0100

Yahya Jammeh hat eine unrühmliche Liste um seinen Namen verlängert: die der afrikanischen Staatschefs, die ihre Macht viel zu lange nicht abtreten wollten. Jammeh hat Anfang Dezember die Präsidentenwahl in Gambia verloren; abtreten wollte er trotzdem nicht - bis gestern. Dabei galt der heute 51-Jährige einmal als Hoffnungsträger. 1994 war Jammeh nach einem Staatsstreich in der ehemaligen britischen Kolonie an die Macht gekommen. 1996 stellte sich Jammehs "Allianz für die patriotische Reorientierung und den Aufbau" demokratischen Wahlen, die sie haushoch gewann. Zu Beginn seines Mandats durften die Gambier auf Erneuerung und Freiheit hoffen; es wurden sogar Oppositionspolitiker aus der politischen Haft entlassen.