Düsseldorf: Zahl der Hauptschüler geht weiter zurück

Die Hauptschule verliert weiter an Bedeutung. Nur noch 15.451 Jungen und Mädchen besuchen derzeit eine Hauptschule in NRW. Das sind laut amtlicher Statistik 15 Prozent weniger als im vorigen Schuljahr, wie IT NRW mitteilte. Die Zahl der Hauptschulen ging entsprechend um fast zwölf Prozent auf 403 zurück. Die 117 Sekundarschulen in NRW hatten beträchtlichen Zulauf: Um 29,7 Prozent stieg dort die Schülerzahl auf 50.383.