Stichwort: Zigeunerschnitzel

Inuit (nein, nicht Eskimos!) kennen viele Wörter für Schnee. Wohl weil dessen Beschaffenheit für sie lebensnotwendig ist. Mit Sprache Bewusstsein schaffen zu wollen, ist auch eine Spezialität von AfD-Vize Alexander Gauland. Eine Debatte darüber, ob ein Zigeunerschnitzel weiter Zigeunerschnitzel heißen darf, kann da helfen. Möglich, dass Zigeunerschnitzel für Gauland überlebensnotwendig sind, vor allem in politischer Hinsicht. Neuerdings kämpft er so gegen politisch korrekte Sprache und Gender-Mainstreaming (Geschlechter-Gleichstellung). Sein Vorbild: Donald Trump. Wie sagte der doch gleich? "Grab her by the pussy" (meist übersetzt mit: "Fass' sie an die Muschi"). Und wie heißt analog die politisch inkorrekte auf Männer zielende Variante? Ach, das weiß Herr Gauland sicher besser. kib

Quelle: RP