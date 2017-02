Persönlich: Zülfü Livaneli . . . vergleicht Türkei mit Drittem Reich

Ein international bekannter Erfolgsautor hat ein neues Buch veröffentlicht, darf aber nicht dafür werben. "Unruhe" heißt der neue Roman von Zülfü Livaneli, dem türkischen Komponisten und Schriftsteller - und schon der Titel war den türkischen Behörden zu heiß. Die Istanbuler Verkehrsbetriebe lehnten es nach Angaben des Autors jedenfalls mit Hinweis auf den Ausnahmezustand in der Türkei ab, die Reklame für das Buch in der U-Bahn plakatieren zu lassen.

Der wirtschaftliche Schaden für Livaneli hält sich wohl zunächst in Grenzen: Das Buch verkaufte sich schon in den ersten zwei Wochen 250.000-mal: "Aber wo heute Buchplakate verboten werden, da werden morgen Bücher verboten", sagt er.

Der heute 70-jährige Livaneli ist eine Institution in der Türkei. In den 70er Jahren wurde er als Komponist bekannt und erreichte bald ein internationales Publikum; seine Kompositionen wurden unter anderem von Joan Baez, Maria Farantouri und Udo Lindenberg gespielt. Der Höhepunkt seiner türkischen Musikkarriere war 1997 ein Konzert in Ankara mit einer halben Million Besucher. Weltweit wurde er vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem griechischen Komponisten Mikis Theodorakis bekannt. Gemeinsam wurden sie dafür 1997 von der Bundesregierung mit einem Festakt auf dem Bonner Petersberg geehrt.

Als ehemaliger Parlamentsabgeordneter der Republikanischen Volkspartei (CHP) ist er derzeit in der Opposition. "Als ich um die 20 Jahre alt war, saß ich im Gefängnis; nun bin ich 70 Jahre alt und halte vor dem Gefängnis Mahnwache für meine Kollegen", sagte er der "Cumhuriyet", die der CHP nahesteht. Die türkischen Intellektuellen seien heute wie die deutschen Intellektuellen im Dritten Reich, sagte Livaneli: "Die einen leisten Widerstand, die anderen arrangieren sich mit dem Regime, und wieder andere schließen einfach die Augen und den Mund."

Susanne Güsten

Quelle: RP