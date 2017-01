Wieso werden die Blätter der Bäume im Sommer grün und im Herbst bunt? Von Pia Monz, 4 C, Ggs Stakerseite Kaarst

In den Blättern eines Laubbaumes sind rote, gelbe oder grüne Farbstoffe enthalten. Der überwiegende Grünstoff heißt Chlorophyll. Dieser wird zusammen mit den anderen Farbstoffen in den Blättern gelagert.

Weil der Baum im Herbst das Chlorophyll im Gegensatz zu den anderen Farbstoffen nicht verlieren will, entzieht er es den Blättern und lagert es in den Wurzeln.

So kommen nach und nach alle anderen Farben in den Blättern zum Vorschein. Darum ist der Herbst so schön bunt. Im Frühling gibt der Baum das Chlorophyll wieder in die neuen Blätter, die dann grün werden.