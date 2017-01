Was wird aus Barack Obama als Ex-US-Präsident ? Von Suad Bokah, Klasse 8c, Gymnasium Odenkirchen

Barack Obama hat nun nicht mehr den Posten als US-Präsident und viele fragen sich was wohl aus ihm werden wird, wenn nun Donald Trump neuer US-Präsident ist. Ab dem 20.01.2016 wird er das Weiße Haus dem neuen Präsidenten überlassen. Doch was hat Obama danach vor ? Das Einzige was feststeht ist , dass er wohl viel Geld verdienen wird . Welcher Aufgabe wird sich der 55-jährige widmen und wo werden er und seine Familie leben? US-Präsidenten bleiben nach dem Ende ihrer Amtszeit nur selten in Washington. Obamas Vorgänger ließen sich in den verschiedensten Orten der USA nieder.

Bisher weiß man nicht, was Obama in Zukunft tun wird. Aber mit Chicago ist der Präsident eng verbunden, denn dort arbeitete er als Sozialarbeiter und lernte seine Frau Michelle kennen. Dort begann auch seine politische Karriere. Vergangenes Jahr kündigte Obama an, dass er im Chicagoer Problemviertel South Side seine Präsidentenbibliothek erbauen lassen will. "Alle Stränge meines Lebens kamen zusammen, als ich nach Chicago zog. Dort wurde ich zu einem wirklichen Mann", sagte er. Traditionell erhalten Präsidenten in der USA eine Bibliothek mit Museum, die sein politisches Lebenswerk pflegen sollen. Man weiß nicht, ob es ihn im Endeffekt nach Chicago ziehen wird.

"Vielleicht würde es auch New York, da sie dort mehr Privatsphäre hätten", berichtete ein Freund der Familie. Die Stadt habe mehr zu bieten, meinte er . Der Präsident versicherte, dass er sich nach seiner Amtszeit mehr seiner Familie widmen wolle. Ich persönlich wünsche den Obamas viel Glück für die Zukunft, dass sie weiter erfolgreich bleiben und es Ihnen weiterhin gut gehen möge. Denn Barack Obama wird als der erste dunkelhäutige Präsident Amerikas sicher nicht so leicht aus dem Gedächtnis der Welt verschwinden.