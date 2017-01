An Weihnachten feiern wir den Geburtstag Jesu obwohl dieser eigentlich unbekannt ist. Von Justin und Kevin Wendling, Nelson-Mandela-Schule, Städtische Sekundarschule Remscheid

In alten Aufzeichnungen werden verschiedene Daten als Angabe von Jesus Geburt genannt. Die einen glauben, Jesus sei im März geboren, andere sprechen vom 6. Januar. Den ersten Christen war dieses Datum völlig gleichgültig.

Wir feiern heute Weihnachten vom 24. bis zum 26. Dezember. Dieser Zeitraum wurde im 4. Jahrhundert nach Christus festgelegt. Die einen behaupten, das gehe auf einen Römer namens Furius Dionysius Filocalus zurück, andere verweisen auf eine überlieferte Weihnachtspredigt des Papstes aus dem Jahre 354 n.Chr.

Die heutigen Weihnachtsfeiertage sollen lange Feiertage zu Ehren römischer Kaiser gewesen sein. In germanischen Kulten sollen die Tage zu den heiligen Nächten der Sonnenwende gehört haben. So hat wohl auch der Name des Festes "Weihnachten" vorchristliche Wurzeln.

Bei uns wird Weihnachten mit der ganzen Familie gefeiert. Wir dekorieren unseren Weihnachtsbaum immer sehr bunt. An Heiligabend gibt es eine Bescherung, danach sehen wir uns zusammen Filme an und es gibt Knabberzeug. An den Weihnachtsfeiertagen spielen wir Kinder mit unseren Geschenken, die Erwachsenen plaudern und trinken Kaffee. Überhaupt reden wir viel miteinander und spielen gemeinsam. Abends essen wir dann wieder alle gemeinsam. Wir unternehmen als Familie viel gemeinsam, darum sind die Weihnachtstage die schönsten Tage im ganzen Jahr.