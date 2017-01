Nach fast 25 Jahren Bandleben gaben die Wise Guys bekannt, dass sie sich im Sommer 2017 auflösen. Seit September sind sie auf Abschiedstournee durch Deutschland. Unsere Schülerreporterin hatte das Glück, eines der letzten Konzerte besuchen zu können. Von Birte Holzenkamp, 8b, Marienschule Opladen

Viele Menschen. Gute Stimmung. Doch das Wichtigste fehlt noch: die Musik. Um mich herum sehe ich viele Fans unterschiedlichen Alters. Gespannt schaue ich zur Bühne vom Kölner Tanzbrunnen. Doch noch sind sie nicht da – die Wise Guys. Die fünf Kölner singen seit rund 25 Jahren a cappella und machen als Band Vokal-Popmusik, also Musik ohne Instrumente. Hits der Band sind unter anderem "Deutsche Bahn"(2012) und "Achterbahn"(2014). Ihr aktuelles Album heißt "Läuft bei euch". Aber die Wise Guys haben auch berührende und ernste Songs. Ihre Musik ist sehr vielfältig und unverwechselbar.

Alle fünf können sehr gut singen. Ich habe mich gefragt, ob sie noch immer Gesangsunterricht nehmen. Dies fragte ich Bandmitglied Marc Sahr in einer E-Mail, worauf ich auch sehr schnell eine Antwort bekam: "Wir versuchen, regelmäßig mit unserem Coach zu proben, was phasenweise gut gelingt, im Touralltag aber nur schwer zu organisieren ist." Vor den Wise Guys waren die fünf Jungs eine Schulband. Damals spielten sie noch mit Instrumenten. Doch wie kamen sie dazu, von instrumental auf a cappella zu wechseln? Sari schrieb, dass sie damals eine A-cappella-Nummer im Programm hatten, die sehr gut bei dem Publikum ankam und ihnen selber auch viel Spaß machte. Außerdem konnten sie alle damals schon gut singen und beschlossen daher, nach dem Abitur eine A-cappella-Band zu gründen.

Doch von der Erstbesetzung sind heute außer Marc Sahr nur noch

Daniel Dickopf und Eddi Hüneke dabei. Die Stimme von Clemens Tewinkel übernahm 2008 Nils Olfert, und 2012 stieg Ferenc Husta aus. Er wurde von Andrea Figallo ersetzt, welcher aber bereits im April 2016 laut Daniel Dickopf wegen "Unstimmigkeiten über geschäftliche Rahmenbedingungen" wieder ausstieg. Nun übernimmt Björn Sterzenbach seine Parts bis 2017.

Denn das Ende der Wise Guys ist leider schon bestimmt. Als klar war, dass Andrea aussteigt, gab auch Eddi bekannt, dass er spätestens 2017 die Band verlassen möchte. Dann wären nur noch zwei Gründer dabei. So beschlossen sie, lieber jetzt gemeinsam aufzuhören. Schließlich soll man dann aufhören, wenn es am schönsten ist, so Daniel Dickopf.

Marc Sahr erklärte mir auch in der E-Mail, dass es ein langer Prozess sei, einen neuen Sänger zu finden und einzuarbeiten: "Zunächst muss man die Stelle ausschreiben, das heißt möglichst vielen interessierten Sängern Bescheid sagen, dass wir einen Neuen suchen. Dann kommt die Vorauswahl aus den Bewerbungen und Hörproben. Zum Schluss müssen wir im persönlichen Gespräch und natürlich beim gemeinsamen Singen austesten, wer am besten zu uns passt: musikalisch und menschlich."

Die Wise Guys waren in den gemeinsamen 25 Jahren sehr erfolgreich. Anfangs waren ihre Konzerte regional begrenzt, heute sind sie im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. Sie veröffentlichten 12 Alben und ungefähr 250 selbst geschriebene Songs. Für fünf ihrer Alben erhielten sie die "Goldene Schallplatte".

Passend zum Lied "Selfie" von dem neuesten Album gibt es eine "Selfie"-Aktion vor dem Konzert. Alle Fans können sich die Wartezeit vertreiben, indem sie ein Foto machen und einschicken. Nach kurzer Zeit erscheint dies dann auf einer großen Leinwand neben der Bühne des Kölner Tanzbrunnens.

Diesen Spaß wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen und schon erscheinen wir auf dem Bildschirm. Kurz danach betreten die Wise Guys die Bühne und tosender Applaus ertönt. Sie singen viele neue Lieder, aber auch altbekannte Hits, bei denen ich textsicher mitsingen kann. So wird das Konzert trotz des Regenwetters ein voller Erfolg.