SSB aus Gladbach hatet Probleme bei der Ausführung der Stadtmeisterschaft, da die Hallen von Flüchtlingen belegt sind. Von Henri Jansen, 8.3, Gesamtschule Hardt

Der Stadtsportbund in Mönchengladbach veranstaltet auch in diesem Jahr wieder Events und größere Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Hallenstadtmeisterschaften. Diese finden in der Jahnhalle und in der Halle Mülfort statt. Die Startzeiten sind bei jeder Jugend anders. Nähere Informationen finden sie auf der Homepage des Stadtsportbunds Mönchengladbach.

Doch dieses Jahr gibt es ein Problem mit den Hallen, da viele der Hallen von Flüchtlingen als Unterkunft genutzt werden. Jedoch finden die Stadtmeisterschaften trotzdem statt. Allerdings mussten mehrere Turniere abgesagt werden.

Der Stadtsportbund bildet auch Übungsleiter aus und fort, dies gilt auch für Vereinsvorsitzende. Er bearbeitet und beurkundet auch das Sportabzeichen. Außerdem macht er Werbung für Vereine und Sportarten. Diese Vereine werden vom Stadtsportbund unterstützt und beraten. Für Einsteiger, die sich nicht direkt an einen Verein binden wollen, werden Sportkurse veranstaltet. Der Sportbund leistet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Er veranstaltet auch Sportwerbetage, wie zum Beispiel ,,bewegt älter werden". Weitere Aktivitäten sind: Sportselbstverwaltung, Sportentwicklung und Gesprächs- und Interessenvertretung von Vereinen und Politik.