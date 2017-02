später lesen Schule Ein Journalist im Klassenzimmer Teilen

Klassen, die am Texthelden-Projekt teilnehmen, können einen Redakteur der RP in den Unterricht einladen. Von Annika Eliane Dohmen, 8a, Gymnasium An der Gartenstraße Mönchengladbach