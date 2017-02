Der Debütroman von John Green hat es in sich. Von Sophie Bechtloff, 8a, Janusz-Korczak-Realschule Schwalmtal

Das Buch "Eine wie Alaska" ist aus dem Jahr 2005 und ist von dem Autor John Green. In dem vielfach ausgezeichnete Debüt-Roman des US-amerikanischen Schriftstellers John Green geht es um den 16-jährigen Miles Halter, der seine Heimat Florida verlässt und auf ein Internat in Alabama wechselt.

Dort verliebt er sich in seine Mitschülerin Alaska Young, die ihn fasziniert und gleichzeitig überfordert. Im Laufe des Schuljahres kommen sie sich langsam näher, bis Alaska durch einen Autounfall ums Leben kommt. Daraufhin versuchen Miles und seine Freunde die Ursache für ihren plötzlichen Tod herauszufinden. Dabei erkennen sie, wie wichtig Alaska für sie alle war.

Ich persönlich finde das Buch spitze! Es ist bis jetzt mein liebster Roman von John Green. "Eine wie Alaska" hat alles, was ein gutes Buch braucht: Gefühl, Romantik, Dramatik und Spannung. Am besten gefallen mir aber die vielen Zitate in dem Roman, die letzten Worte von Berühmtheiten. Sie sagen etwas über das Leben aus, sind zwar manchmal etwas traurig, aber bringen einen zum nachdenken.

In den USA hat das Buch auch zu Kontroversen geführt, in Deutschland aber ist es für Kinder ab 12 Jahren empfohlen worden. Jedem Roman-Liebhaber empfehle ich dieses Buch ausdrücklich, genau so wie die anderen Bücher von John Green.