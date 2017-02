Man kennt die klassische Lasagne, die von den Italienern erfunden wurde, eigentlich mit Nudelplatten, Tomatensauce, Parmesan und/oder Mozzarella. Nun ist in New York ein neuer Trend entstanden, der den Klassiker zu einer Süßspeise verkehrt: die Nutella-Lasagne. Von Lara Worms und Jessie Zimmer, 8c, Janusz-Korczak-Realschule Schwalmtal

In der größten Stadt der USA gibt es an jeder Ecke Restaurants und Imbissbuden und natürlich eine große Auswahl an leckeren Desserts. Im New Yorker Stadtteil Brooklyn wurde die Nutella-Lasagne von Allison & Matt Robicelli kreiert. Sie betreiben eine der bekanntesten Bäckereien in New York. Auf der Suche nach einer neuen Dessert-Besonderheit und nach verschiedensten Versuchen erfanden sie die Nutella-Lasagne. Das Gericht ist eine Kombination aus Lasagne und Tiramisu.

Die typischen Lasagne-Nudelplatten, Mascarponecreme, Nutella, geröstete Haselnüsse und eine selbst gemachte Marshmallowcreme werden übereinandergeschichtet – ein Genuss für den Gaumen. Die New Yorker sind sogar bereit, dafür 35 Dollar zu bezahlen.

Die Nutella-Lasagne ist schon so beliebt geworden, dass sogar der -Direktor von Ferrero, Arturo Cardelús, der Bäckerei einen Besuch abgestattet hat. Doch Matt Robicelli wird das Geheimnis der Lasagne für sich behalten.

Wer nicht bis zur nächsten Reise nach New York warten möchte, um die Nutella-Lasagne zu testen, sollte es einfach zu Hause selber versuchen. Rezeptideen findet man im Internet und bis die Geheimrezeptur bekannt wird, ist der Fantasie keine Grenze gesetzt.