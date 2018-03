Wir alle kennen es zu spät kommen ist nicht schön. Aber ist es immer unsere Schuld? Von Amon Schink und Seyon Mohanarasa, 8a, Mercator Gymnasium

Oft kommen einfach nur die Bahnen zu spät oder kommen gar nicht. Leider sind, dass nicht die einzigen Probleme. Manchmal kommen die Bahne zu früh und sind, wenn man am Gleis ist, schon weg und dann wartet man gerne noch einmal einige kostbare Minuten. Doch auch nicht zu vergessen, ist die Sauberkeit in der Bahn. Man würde sich ja gerne an diesen Platz setzen, doch leider ist der Sitz komplett verschmutzt.

Aber was könnte man tun, damit man gerne wieder Bahn fährt? Man könnte einen online-Dienst kreieren, der zuverlässig Bescheid gibt, wenn Probleme auftreten. Und wir könnten Servicekräfte während der Fahrt einstellen, die Leute ermahnen, die die Bahn verschmutzen, und sie dazu anhält, ihren Platz aufzuräumen.