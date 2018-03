später lesen Schule Pflichtprogramm der 8. Klassen: Berufsorientierung 2018-03-01T17:55+0100 2018-03-01T17:52+0100

Eine Potenzialanalyse erleichtert die spätere Berufswahl.



Innerhalb des 8. Schuljahres wird jedem Schüler, egal welcher Schule aus NRW, angeboten an der Potenzialanalyse teilzunehmen. Dabei beobachten Begleiter die Schüler und bewerten ihr Vorgehen. Es gibt mehrere Aufgaben, die unter anderem Kreativität oder Teamgeist testen, bei denen man entweder in einer Gruppe von rund 4 Jugendlichen oder alleine Aufgaben erfüllt. Die Aufgaben sind immer anders und testen so immer einen anderen Themenbereich. Von Sophie, 8c Franz-Meyers-Gymnasiums