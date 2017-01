Der 1.FC Mönchengladbach ist einer der beliebtesten Fußballvereine der Region. Von Julia Mroz und Sade Heinrichs, 8a, Gymnasium An der Gartenstraße Mönchengladbach

Den Fußballverein 1.FC Mönchengladbach gibt es seit 1894. Die Vereinsfarben sind blau und gelb. Es gibt sechs Mädchen- und Frauen - Mannschaften und zwar die U11, U13, U15, U17, die U17 zwei und die Damen. Er zählt zu den besten Fußballvereinen aus Mönchengladbach neben Borussia Mönchengladbach.



Wenn man neu in den Verein kommt, wird man sehr herzlich aufgenommen und bekommt auch direkt die passende Kleidung. Dazu zählen: Präsentationsanzug, Trainingshose, Trainingsoberteil, Stutzen, Trainingspulli, Regenjacke und Mütze. Man hat im Durchschnitt zweimal pro Woche Training und meistens auch am Wochenende ein Spiel oder ein Turnier, so berichtet mir Sade Heinrichs, Spielerin in der U15 des 1. FC.



Ich habe Sade Heinrichs gefragt, ob der Verein selber auch Turniere veranstaltet, dazu sagte sie:

"Ja, es gibt jedes Jahr ein FC-Turnier. Meistens findet es in der Krahnendonkhalle in Mönchengladbach-Neuwerk statt. Dort treten in allen Altersklassen Mannschaften in einem Turnier an. Es werden die besten Mannschaften eingeladen, wie zum Beispiel Borussia Mönchengladbach, die Sportgemeinschaft Essen-Schönebeck (SGS) und Berlin. Dieses Jahr sind die Essener Mädchen übrigens einen Tag früher angekommen und wurden freundlich von uns empfangen. Nach dem Essen haben dann die Mädchen aus Berlin mit den Mädchen unserer U15 gegessen, bevor sie abgereist sind."



Gibt es noch andere Aktivitäten beziehungsweise Ausflüge die ihr mit dem Verein macht?

"Ja, obwohl das FC-Turnier für uns beim FC das Beste ist, gibt es noch Ausflüge. Dieses Jahr zum Beispiel gibt es zwei Touren. Unser erstes Ziel ist Berlin, über das Karnevalswochenende.

Dort gibt es ein Hallenturnier, zu dem unsere Mannschaft eingeladen wurde. Im März fährt unsere Mannschaft für 8 Tage nach Barcelona. Wir fahren mit einem Bus ca. 17 Stunden lang und auch dort werden wir Fußball spielen. Aber es gibt noch ein cooleres Ereignis und zwar Steinhagen. Dort erwartet und ein Trainingslager, alle Mannschaften unseres Vereins werden dorthin fahren", so berichtet Sade Heinrichs.



Im Endeffekt kann man über den 1.FC Mönchengladbach sagen, dass er ein toller Verein ist und auch durch die Spiele und Turniere die Mannschaften stärkt. Und auch die Spieler selbst sind sehr gastfreundlich und auch freundlich im Umgang untereinander.