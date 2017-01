Das Unternehmen Landal Green Parks ermöglicht an verscheidenen Standorten Urlaub mitten in der Natur. Von Malte Ben Hansen, 8c, Gymnasium Odenkirchen

Der Park Landal Miggelenberg in den Niederlanden ist eine große, eingezäunte Fläche im Wald. Mitten in diesem Wald stehen verschieden große Häuser, in denen Urlauber in der Natur übernachten können – ohne auf einen gewissen Komfort verzichten zu müssen. Die Häuser sind nämlich sowohl mit einer Küche als auch Fernseher und Kamin ausgestattet. Es ist auch möglich, ein mit weiteren Extras bedachtes Haus zu mieten. Haustiere kann man auch in bestimmte Häuser mitnehmen.

Der Park Landal Miggelenberg bietet zudem einen Parkshop, in dem man Lebensmittel und weitere Artikel kaufen kann. Außerdem gibt es ein Restaurant, eine Pommesbude, einen riesigen Spielplatz mit Kletter-Häusern, einen Streichel-Zoo, einen Fahrradverleih und ein Schwimmbad. Man kann also einen abwechslungsreichen Urlaub im Wald verbringen.

Für die Kinder bietet der Bollo-Club auf dem Gelände ein vielseitiges Freizeitangebot, von Keksebacken bis hin zu Lasergamespielen. Das Lasergame findet im Wald nebenan statt und macht eine Menge Spaß. Allerdings gibt es auch Angebote für Ältere, wie zum Beispiel eine Gruselwanderung durch den Wald, welche sehr gut gestaltet und gruselig ist.

Der Park Landal Miggelenberg ist ein gutes Reiseziel für Familien mit oder ohne Kinder. Auch in anderen Ländern gibt es Landalparks mit ähnlichen Angeboten.