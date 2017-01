Die Anschläge in Paris, Nizza, Brüssel und Berlin gehen alle nahe – aber was ist mit Syrien? Von Eva Blau, 8.4, Gesamtschule Hardt Mönchengladbach

Die Anschläge in Paris gingen durch die Zeitung, Nachrichten und Internet. Alle schrieben #PrayForParis und machten einen Eiffelturm oder eine Frankreichfahne zum Profilbild. Selbst an unserer Schule fand eine Schweigeminute statt.

Es war ein schlimmer Augenblick für die Menschen vor dem Fernseher oder im Stadion. Die ganze Welt stand still. Niemand hatte mit so etwas gerechnet und während eines Fußballspiels sowieso nicht. Viele unschuldige Menschen sind gestorben. Ähnlich verhielt es sich mit der Trauer nach den Anschlägen in Nizza, Brüssel und Berlin.

In Syrien jedoch sterben jeden Tag Menschen wegen Krieg, Anschlägen oder Angriffen. Wer denkt an diese Menschen? Für diese Menschen wird kein #PrayForSyria oder etwas derartiges gestartet. Natürlich ist Europa näher an uns dran als Syrien, aber macht es wirklich so einen Unterschied? Am Ende muss es jeder selber wissen, was er macht, aber vielleicht denkt man mal kurz auch darüber nach, dass Krieg undTerror für die Menschen in Syrien Alltag sind.