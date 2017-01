Wenn der erste Schnee fällt, wird der Winter schön. Von Anastasia Klein, 8a, Gymnasium An der Gartenstraße

Mönchengladbach, 02.01.2017. Endlich ist es soweit. Zum erstenmal in diesem Jahr, liegt eine dünne Schneeschicht auf Dächern, Straßen und Bäumen.

Schneeregen und Schnee überraschte die Einwohner am Morgen des

02.01.2017. In der Nacht vom 01.01.2017 auf den 02.01.2017, gab es

maximale Temperaturen von -4*C, welche die Ursache für diese Überraschung

war. Die meisten nutzten das Wetter zum Schlittschuh-oder

Schlittenfahren.

Da der Winter nicht nur Schnee, sondern auch

Glättegefahr mitbringt, konnte man froh sein, wenn man mit dem Auto heil

an seinem ziel angekommen ist. Einen Unfall gab es nämlich im

Münsterland. Dort starben zwei Personen im Alter con 48 und 43 Jahren,

als ein Transporter mit einen 25-jährigen Fahrer in den Gegenverkehr

schleuderte.

So sieht man, dass der Winter schöne und gefährliche Seiten hat.