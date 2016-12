Neuer Gladbach-Trainer Hecking macht Hausaufgaben für Borussia

Dieter Hecking ist unterwegs. In Norwegen macht er Urlaub. Dort kann er sich in aller Ruhe auf das vorbereiten, was er eine "neue Herausforderung, der ich mich gern stelle" nennt. Der 52-Jährige wird ab dem 4. Januar Borussia Mönchengladbachs sportliche Geschicke leiten, das ist seit gestern amtlich. Von Karsten Kellermannmehr