später lesen Hannover 15 Fußballspiele führen Liste der TV-Quoten 2016 an Teilen

Twittern







Das Aus der deutschen Nationalelf bei der Fußball-EM ist die am meisten gesehene TV-Sendung 2016. 29,85 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten die Halbfinal-Niederlage gegen Frankreich (0:2) am 7. Juli. Die EM dominierte das TV-Verhalten der Fans. Nach 14 Spielen des Turniers in Frankreich folgt das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Die erfolgreichste Nicht-Sport-Sendung (Platz 16) war ein Tatort aus Münster Ende September.