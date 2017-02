später lesen Uige 17 Tote bei Massenpanik in Angola Teilen

Tragisches Unglück in Angola: Infolge einer Massenpanik sind bei einer der schlimmsten Fußball-Katastrophen der jüngeren Vergangenheit bei einem Erstliga-Spiel in der Stadt Uige am Freitag mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen und 59 Personen zum Teil schwer verletzt worden.