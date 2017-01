später lesen Leipzig 8000 Glasgow-Fans zu Testspiel in Leipzig erwartet Teilen

Die Glasgow Rangers fiebern dem morgigen Testspiel bei RB Leipzig (15.30 Uhr/Servus-TV) entgegen. Bis zu 8000 Anhänger von der Insel sollen in der Messestadt zu Gast sein. Um dem Ansturm der Fans Herr zu werden, wurden sogar Sondermaschinen eingesetzt. Bereits für heute werden Anhänger der "Teddy Bears" erwartet, die dem Gaststättengewerbe ihrer Zielorte immer einen guten Umsatz garantieren. So wurde von den Reiseanbietern bewusst auf die im Vergleich zur Insel günstigeren Bierpreise in Deutschland hingewiesen.