Hockey Mülheimer Herren stehen im Europacup-Halbfinale

Die Herren von Uhlenhorst Mülheim haben das Halbfinale beim Hallenhockey-Europacup in Wien erreicht. Der deutsche Meister von 2016 gewann am Samstagmorgen auch sein drittes und letztes Vorrundenspiel mit 10:2 (4:0) gegen den russischen Champion Dinamo Jekaterinburg. Nationalspieler Lukas Windfeder erzielte fünf Tore. Die weiteren Mülheimer Treffer markierten Ferdinand Weinke (2), Nationalspieler Timm Herzbruch (2) und Tom Brinkmann. Als Sieger der Gruppe A trifft Mühlheim im Halbfinale am Samstagabend (18.30 Uhr) auf den Zweiten der Gruppe B mit Gastgeber Arminen Wien, Amsterdam H&BC, Partille SC aus Schweden und dem spanischen Vertreter Complutense. Bereits am Freitag hatte Mülheim seine Auftaktspiele mit 7:5 (3:4) gegen den polnischen Champion Grunwald Posen sowie mit 10:2 (8:0) gegen den englischen Titelträger East Grinstead gewonnen. mehr