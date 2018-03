später lesen Springreiten Ahlmann sagt Start beim Weltcup-Finale ab 2018-03-20T16:43+0100 2018-03-20T16:43+0100

Der Springreiter Christian Ahlmann hat den Start beim Weltcup-Finale Mitte April in Paris abgesagt. "Ich habe kein passendes Pferd", sagte der Reiter aus Marl am Dienstag: "Epelaser ist noch verletzt. Ich hatte mich auf Paris gefreut, aber es hat keinen Sinn, dort ohne ein richtig gutes Pferd zu reiten." Durch Ahlmanns Absage gibt es bei der inoffiziellen Hallen-WM nur zwei deutsche Springreiter: Marcus Ehning aus Borken und der in Belgien lebende Daniel Deußer. In der Dressur starten Isabell Werth (Rheinberg), Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) und Dorothee Schneider (Framersheim).