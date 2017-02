später lesen Springreiten Ahlmann siegt – Deußer verpasst Bonus Teilen

Twittern





2017-02-12T11:38+0100 2017-02-12T11:38+0100

Springreiter Daniel Deußer hat beim Großen Preis von Hongkong die Chance auf einen Bonus von 250.000 Euro deutlich verpasst. Der 35-Jährige ritt am Sonntag im Sattel von Equita nur auf Platz 18, hätte für die Zusatzzahlung aus der Grand-Slam-Masters-Serie aber gewinnen müssen. Der Sieg ging an Christian Ahlmann. Der 42-Jährige ritt am Sonntag mit Caribis in 37,94 Sekunden auf Platz eins und kann sich jetzt mit zwei weiteren Siegen bis zu eine Million Euro sichern. Ahlmann gewann vor Ludger Beerbaum aus Riesenbeck mit Casello (38,58) und kassierte für den Sieg in Hongkong umgerechnet knapp 125.000 Euro. Dritter wurde der für Österreich startende Starnberger Max Kühner mit Cornet Kalua (38,85). Vorjahressieger Marco Kutscher aus Bad Essen verpasste das Stechen und landete auf Rang 13.