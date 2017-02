Angola: Mindestens 17 Tote bei Massenpanik in Fußballstadion

Bei einer Massenpanik in einem Fußballstadion in Angola sind Medienberichten zufolge mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien Kinder, meldete die portugiesische Nachrichtenagentur Lusa.

Zu dem Unglück in der im Nordwesten Angolas gelegenen Stadt Uige kam es am Freitag, als Hunderte Menschen bei einem Spiel zwischen Santa Rita de Cássia and Recreativo do Libolo zu einem der Tore des Estádio 4 de Janeiro eilten und einige dabei stürzten und von anderen zertrampelt wurden.

Sowohl Lusa als auch die örtliche amtliche Nachrichtenagentur Angop gaben die vorläufige Zahl der Todesopfer mit 17 an. Es gebe Dutzende Verletzte. Laut Angop wies Präsident José Eduardo dos Santos die Behörden an, bei der Versorgung der Verletzten zu helfen und Ermittlungen zur Unglücksursache einzuleiten.

(ap/RP)