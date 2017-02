später lesen Tischtennis Aus für Ovtcharov in Doha – nur Shan im Viertelfinale 2017-02-24T20:01+0100 2017-02-24T20:01+0100

Der zweimalige Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) ist im Achtelfinale des World-Tour-Turniers in Doha/Katar gescheitert, letzter Vertreter des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) im Viertelfinale ist damit die Berlinerin Shan Xiaona. Fünf Tage nach seinem Turniersieg in Neu Delhi musste sich der London-Olympiadritte Ovtcharov dem Japaner Masaki Yoshida nach einer 2:1-Führung mit 2:4 geschlagen geben. Shan Xiaona besiegte die Chinesin Zhu Yuling mit 4:1, nächste Gegnerin ist die Polin Natalia Partyka. Nicht mehr im Rennen ist auch Team-Europameisterin Han Ying (Tarnbrzeg), die am Freitag ihr Achtelfinale gegen die Chinesin Chen Meng 2:4 verlor.