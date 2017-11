später lesen Badminton Zwiebler erhält das Silberne Lorbeerblatt 2017-11-03T15:21+0100 2017-11-03T15:22+0100

Der frühere Badminton-Europameister Marc Zwiebler hat am Freitag das Silberne Lorbeerblatt erhalten. Der 33 Jahre alte Einzel-Champion von 2012 erhielt die höchste staatliche Auszeichnung für sportliche Spitzenleistungen im Rahmen einer Feierstunde im Bundesministerium des Innern (BMI) in Berlin. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere händigte insgesamt 45 Sportlerinnen und Sportlern das Lorbeerblatt aus. Zwiebler nahm an drei Olympischen Spielen (2008 in Peking, 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro) und acht Individual-Weltmeisterschaften sowie an zahlreichen Mannschafts-Weltmeisterschaften teil. Der 33-Jährige beendete mit der Einzel-WM im August 2017 in Glasgow/Schottland seine Karriere.