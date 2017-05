später lesen Volleyball Berlin Volleys verlieren Spiel um Platz drei 2017-04-30T18:37+0200 2017-04-30T18:41+0200

Die BR Volleys kehren ohne Sieg und ohne Medaille vom Final Four der Champions League aus Rom zurück. Im Spiel um Platz drei unterlag der deutsche Volleyballmeister am Sonntag dem italienischen Spitzenteam Cucine Lube Civitanova mit 1:3 (27:29, 25:22, 21:25, 21:25). Wie schon beim 0:3 im Halbfinale gegen Titelverteidiger Zenit Kasan spielten die Berliner vor rund 10 000 Zuschauern lange auf Augenhöhe mit. Am Ende fehlten dem Außenseiter Kraft und Konzentration. Jetzt gilt alle Aufmerksamkeit dem zweiten nationalen Meisterschafts-Finalmatch am Mittwoch in eigener Halle gegen den VfB Friedrichshafen (Stand 0:1).