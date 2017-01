später lesen Schwimmen Biedermann-Trainer Embacher will DSV verklagen Teilen

Twittern







Trainer Frank Embacher wehrt sich offenbar juristisch gegen seine Ausbootung beim Deutschen Schwimm-Verband (DSV). Der langjährige Erfolgscoach des inzwischen zurückgetretenen Weltrekordlers Paul Biedermann will Klage gegen seinen bisherigen Arbeitgeber einreichen. Das berichtete die Mitteldeutsche Zeitung am Donnerstag. Der DSV hatte den am Jahresende auslaufenden Vertrag mit dem Bundesstützpunkttrainer in Halle/Saale nach einer wochenlangen Hängepartie nicht verlängert. Der 52-Jährige hatte an Heiligabend einen Brief des Verbandes erhalten, in dem man ihm mitteilte, auf die "durch mich angebotene Arbeit ausdrücklich zu verzichten", verriet Embacher: "Zwei Tage vorher bekomme ich noch beste Weihnachtsgrüße vom DSV." Rückenschwimmer Marek Ulrich reagierte mit Unverständnis auf die Entscheidung: "Das hat sich in dem Moment schon angefühlt wie ein Schlag in die Magengrube." Embacher war von einer Verlängerung des Vertrages ausgegangen, da die vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) verabschiedete Leistungssportreform, die Geldkürzungen für den DSV nach sich zieht, erst ab 2019 greifen soll. Allerdings ist noch nicht endgültig geklärt, ob Halle in Verbindung mit Magdeburg als Bundesstützpunkt überlebt. Auch Potsdam darf sich noch Hoffnungen machen, fünfter und letzter Bundesstützpunkt der Beckenschwimmer zu werden.