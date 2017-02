später lesen Beachvolleyball Böckermann/Flüggen in Fort Lauderdale weiter Teilen

2017-02-09T17:17+0100 2017-02-09T17:23+0100

Die Beachvolleyball-Olympiateilnehmer Lars Flüggen und Markus Böckermann (beide Hamburg) haben beim ersten Major-Turnier der Saison im US-amerikanischen Fort Lauderdale die K.o.-Runde erreicht. Das Duo verlor am Donnerstag gegen die Rio-Sieger Alison/Bruno (Brasilien) zwar mit 14:21, 20:22, kam mit einem Sieg und zwei Niederlagen jedoch als Dritter der Gruppe C weiter. In der selben Gruppe als Vierte ausgeschieden sind jedoch die Zwillinge Bennet und David Poniewaz (beide Kiel). Als drittes deutsches Team sind Alexander Walkenhorst (Essen) und Kay Matysik (Berlin) in Florida am Start.