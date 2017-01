Titelverteidiger Borussia Düsseldorf und der 1. FC Saarbrücken TT haben das Endspiel um den nationalen Tischtennis-Pokal erreicht. Die Düsseldorfer lösten am Sonntag vor 3100 Zuschauern in Neu-Ulm ihre Pflichtaufgabe gegen den klaren Außenseiter TV Hilpoltstein souverän.

Für das 3:0 gegen den abstiegsbedrohten Zweitligisten aus Mittelfranken brauchten Timo Boll und Kollegen nur gut eineinhalb Stunden und gaben lediglich zwei Sätze ab. Boll machte in der Arena den Sieg perfekt, nachdem der Schwede Kristian Karlsson und Stefan Fegerl aus Österreich vorgelegt hatten.

Im Finale am Nachmittag (15 Uhr) treffen die Düsseldorfer auf Saarbrücken. Die Saarländer gewannen das Bundesliga-Duell mit Mühlhausen ebenfalls mit 3:0, auch wenn die Matches etwas umkämpfter waren. Gegen die Thüringer punkteten neben Nationalspieler Patrick Baum auch der Slowene Bojan Tokic sowie Tiago Apolonia aus Portugal. Während Saarbrücken nach seinem zweiten Pokalsieg greift, wäre es für Rekordchampion Borussia der fünfte in Serie und der 25. in der Vereinsgeschichte.

