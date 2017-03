später lesen Volleyball BR Volleys nach 0:3 in Italien als Zweiter in die K.o.-Runde 2017-03-01T22:59+0100 2017-03-01T22:59+0100

Als Gruppenzweiter ziehen die Berlin Volleys in die K.o.-Runde der Volleyball-Champions-League ein. Beim Tabellenführer Cucine Lube Civitanova wurden dem deutschen Meister am Mittwochabend im letzten Vorrundenspiel der Königsklasse beim 0:3 (14:25, 23:25, 15:25) die Grenzen aufgezeigt. Beide Mannschaften standen bereits vorher als Teilnehmer an den Play-offs fest. Es war für die Berliner erst die zweite Niederlage im sechsten Gruppenspiel. Die erste Begegnung gegen die Italiener hatte die Mannschaft von Trainer Roberto Seniotti Anfang Dezember noch überraschend mit 3:1 für sich entscheiden können. Wer in der Top-12-Runde der Gegner ist, entscheidet sich am Freitag.