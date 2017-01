später lesen German Masters Curling-Team droht frühes Aus in Hamburg Teilen

Die deutsche Curling-Nationalmannschaft um Skip Alexander Baumann muss bei den German Masters in Hamburg um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Dem souveränen 8:2-Sieg im Auftaktspiel gegen das österreichische Team von Sebastian Wunderer folgte am Freitagabend eine 4:5-Niederlage gegen das Team aus Norwegen. Im abschließenden Gruppenspiel am Samstag gegen die punktgleichen Schotten stehen die Deutschen daher unter Erfolgsdruck.