Hopp wurde am 20. August 1996 in Idstein geboren und läuft unter dem Spitznamen "Maximiser" auf. Hopp gilt als größtes Dartstalent Deutschlands.

Im Alter von 13 Jahren gewann Hopp sein erstes Jugendturnier und qualifizierte sich dadurch für internationale Wettbewerbe. Hopp überzeugte beim WDF World Cup 2011 in Castlebar mit zwei zweiten Plätzen im Einzel und im Mixed. Bei der Jugend-EM 2012 in Antwerpen gewann er seinen ersten EM-Titel.

Im Jahr 2012 nahm Hopp erstmals bei der WM in London teil und ging als zweitjüngster Spieler in der Geschichte der WM an den Start. Hopp scheiterte allerdings in Runde eins am Engländer Denis Ovens.