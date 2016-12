Auch die Unterstützung von Stiefsohn Justin hat nicht geholfen: Max Hopp ist in der zweiten Runde der Darts-WM ausgeschieden. Der 20-Jährige unterlag dem Belgier Kim Huybrechts deutlich mit 0:4 in Sätzen.

Hopp, dessen Stiefsohn Justin seinen Erstrundensieg gegen den Niederländer Vincent van der Voort noch vor dem heimischen Fernseher sah, hatte vor allem Probleme beim Treffen der Doppelfelder. Traf der 20-Jährige den äußeren Ring der Dartscheibe gegen van der Voort noch in über 58 Prozent der Fälle, sank die Quote gegen Huybrechts auf gut 26 Prozent.

Huybrechts reichte eine durchschnittliche Leistung, um den besten deutschen Dartsspieler in Schach zu halten. Im Achtelfinale trifft der Weltranglisten-13. nun auf Rekordweltmeister Phil Taylor. "Es war nicht das beste Spiel, aber ich bin der nächsten Runde", sagte er.

Hopp verpasst bei seiner bereits fünften WM-Teilnahme, als erster Deutscher überhaupt in die Runde der letzten 16 einzuziehen. Symptomatisch für seine Probleme auf die Doppelfelder war das vierte Leg im zweiten Satz, als er anstatt der Doppel-4 die benachbarte Doppel-13 traf und sich überwarf.

Zwar feuerten die zahlreichen deutschen Fans den "Maximiser" lautstark an, doch am Ende reichte es einfach nicht. Gegen van der Voort drehte Hopp noch einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg, doch gegen Huybrechts gelang ihm dieses Kunststück nicht mehr.

"Für mich wäre es eine große Ehre, gegen die Legende zu spielen", hatte Hopp vor dem Match auf Sport1 über ein mögliches Duell gegen "The Power" gesagt. Hopp, dem nur eine "180" gelang, kann sich mit einer Prämie von 17.000 Pfund (fast 20.000 Euro) trösten.

Das Interesse an der Darts-WM ist unterdessen auch in Deutschland groß. Am Dienstag, als in Topfavorit Michael van Gerwen, Rekord-Champion Taylor und Ex-Weltmeister Raymond van Barneveld drei Stars ihre Zweitrunden-Partien bestritten, schalteten zahlreiche Fans ein. Der TV-Sender Sport1 vermeldete für die Sendung am Abend 640.000 Zuschauer, was einem Marktanteil von 2,7 Prozent entspricht.

