Die Erleichterung war Max Hopp auf der Bühne des "Ally Pally" in London anzusehen. Nach seinem letzten Wurf in die Doppel-6 ging er in die Knie und schrie seinen Jubel heraus. Hopp zog am Donnerstag durch einen 3:1-Erfolg gegen den Niederländer in die zweite Runde der Darts-WM ein und trifft dort am 28. Dezember auf den Belgier Kim Huybrechts, der sich 3:0 gegen den Engländer James Wilson durchsetzte.

Dabei begann Hopp, der gegen den Weltranglisten-20. van der Voort als Außenseiter in die Partie gegangen war, nervös und verlor sogar den ersten Durchgang. Doch Hopp blieb cool, zog sein Spiel durch und gewann den zweiten, dritten und vierten Satz souverän. Zugleich nahm Hopp Revanche an van der Voort, gegen den er vor zwei Jahren noch eine 0:4-Klatsche in Runde zwei kassiert hatte. Womöglich schickte Hopp den Niederländer sogar in Rente, denn nach der Niederlage machten Gerüchte um einen Rücktritt des "Dutch Destroyers" die Runde.

Hopp dagegen steht mit seinen 20 Jahren eigentlich erst am Anfang, allerdings ist es schon sein fünfter Auftritt im legendären Alexandra Palace. Und es war sein bislang emotionalster. "Ich fühle mich gerade herrlich. Die Stimmung in der Halle war super, die beste, die ich hier bislang erlebt habe", sagte der "Maximiser" nach seinem Sieg. Hopp sah den Schlüssel in seinem souveränen Sieg im Training. "Ich habe es geschafft, meine Scores aufrecht zu erhalten und war auch nicht so miserabel auf die Doppel. Daran habe ich hart gearbeitet", sagte er.

Und die Statistiken geben ihm recht. Hopp erzielte mit drei Pfeilen eine durchschnittliche Punktzahl von 94,59. Zur Einordnung: Ab 100 Punkten pro Aufnahme spricht man von Weltklasse. Seine Doppel-Quote lag bei starken 58,82 Prozent. Für van der Voort lief es dagegen alles andere als gut, seine Quote auf die äußeren Felder der Scheibe lag bei schwachen 20 Prozent. Immer wieder rutschten dem Niederländer die Pfeile in die Felder 1 oder 5 ab, zwischenzeitlich verlor er den Glauben daran, das Match für sich entscheiden zu können. Im zweiten bis vierten Satz gewann van der Voort nur zwei Legs.

Als Extra-Motivation diente dem Idsteiner Hopp seine Familie, obwohl sie in Deutschland weilte und das Match am Fernseher verfolgte. "Jetzt kann mein Stiefsohn Justin in der zweiten Runde mit nach London. Er hat zu mir gesagt: 'Max, gewinn' das bitte, ich war noch nie im Ally Pally' Bislang musste er bei meinen Spielen immer in die Schule, nach Weihnachten sind aber Ferien", sagte Hopp: "Er wird sich riesig freuen und ich freue mich auch für mich und meine Familie." Dann winkte Hopp Justin und seiner zehn Jahre älteren Freundin Christin in die Kameras.

Der Einzug in die zweite Runde bringt Hopp ein Preisgeld von mindestens 17.000 Pfund. Gewinnt er auch gegen Huybrechts, kassiert Hopp weitere 25.000 Pfund. Doch so weit will er noch nicht denken. "Wir werden ein schönes Weihnachtsfest verbringen. Und dann geht es konzentriert zurück nach London. Ich hoffe, ich kann die Form aufrechterhalten. Trainiert wird auf jeden Fall", sagte Hopp, bevor er zu Justin zurückflog. Nach Weihnachten kommen sie zurück – dann erlebt Hopps Stiefsohn die Stimmung im "Ally Pally" endlich hautnah mit.

