Niederländer schreibt Darts-Geschichte Van Gerwen schafft zwei Neun-Darter in einem Match

2017-02-11

Darts-Weltmeister Michael van Gerwen hat bei einem Qualifikations-Turnier für die UK Open in Wigan Geschichte geschrieben. Als erst zweitem Spieler überhaupt gelangen dem Niederländer am Freitagabend zwei Neun-Darter in einer Partie.