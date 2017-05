später lesen Darts Premier League Taylor gewinnt Darts-Gigantenduell gegen van Gerwen FOTO: dpa, sd ss soe 2017-05-04T23:06+0200 2017-05-04T23:08+0200

Rekord-Weltmeister Phil Taylor hat in der Darts Premier League ein Ausrufezeichen gesetzt und einen großen Schritt in Richtung Finalteilnahme gemacht. Der 56 Jahre alte Engländer schlug am Donnerstagabend in Sheffield Weltmeister Michael van Gerwen deutlich mit 7:3.