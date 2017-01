Niederlande gegen Niederlande und Schottland gegen Schottland heißt es im Halbfinale der Darts-WM in London. Da mussten die englischen Fans erst einmal schlucken. Beide Spiele haben es in sich, allerdings aus unterschiedlichen Gründen.

Top-Favorit Michael van Gerwen musste bei der vergangenen WM gegen seinen Landsmann und guten Freund Raymond van Barneveld eine bittere Niederlage hinnehmen und brennt auf Revanche. Bei der Partie zwischen Gary Anderson und Peter Wright kann von Freundschaft dagegen keine Rede sein.

Bei der WM 2016 warf "Barney" seinen 22 Jahre jüngeren Landsmann im Achtelfinale raus und sorgte damit für die größte Überraschung des Turniers. Nun treffen sich beide im Halbfinale wieder. "Wir sind sehr gute Freunde, wir reisen viel zusammen, sehen uns ständig beim Training", sagte der 49-Jährige nach dem Spiel vor einem Jahr. "Ihn so enttäuscht zu sehen, tut weh."

Van Barneveld ist der Publikumsliebling

Auf die Gefühle des Weltranglisten-Ersten wird van Barneveld aber auch in diesem Jahr keine Rücksicht nehmen können. Zu viel steht auf dem Spiel. Der Einzug ins WM-Finale und die Antwort auf die Frage, wer in den Niederlanden das Aushängeschild des Dartssports ist: Dominator van Gerwen oder Publikumsliebling van Barneveld. "Ich habe Darts in Holland erst richtig bekannt gemacht. Manchmal denke ich mir, ich würde dafür ein bisschen mehr Anerkennung verdienen", sagte van Barneveld, der in der Berichterstattung zumeist im Schatten des Ausnahmekönners van Gerwen steht. In der Gunst der Fans allerdings nicht. Die "Barney Army"-Rufe gehören auch in diesem Jahr zu den lautesten im Londoner Alexandra Palace. Und "Barney" genießt die Auftritte auf der großen Bühne. "Jetzt spiele ich gegen den besten Dartsspieler der Welt. Ich kann es kaum erwarten", sagte er nach seinem Sieg im Viertelfinale gegen Rekordweltmeister Phil Taylor.

Van Barneveld geht allerdings als klarer Außenseiter in das Halbfinale gegen "MvG". Die Leistungen im Jahr 2016 und auch im bisherigen Turnierverlauf sprechen trotz van Barnevelds Erfolg gegen Taylor für den jüngeren der beiden Niederländer, der zuletzt fast alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab. "Für mich gibt es noch nichts zu feiern" sagte van Gerwen nach seinem klaren 5:1-Sieg im Viertelfinale gegen Daryl Gurney aus Nordirland. "Ich bin hier, um einen Job zu erledigen."

Anderson und Wright mögen sich nicht

Zwischen ihm und seinem zweiten WM-Titel steht aber nicht nur van Barneveld. Auch Titelverteidiger Gary Anderson und Peter Wright, den van Gerwen 2014 bei seinem einzigen Triumph im "Ally Pally" im Finale bezwang, sind heiß. Heiß auf den Titel und heiß auf ihr direktes Duell, das einiges an Brisanz birgt.

In der Vergangenheit kam es zwischen den beiden Schotten zu Spannungen. Wrights Ehefrau Joanne hatte Anderson in diesem Frühjahr im Vorfeld einer Partie in der Premier League unterstellt, er würde seinem Kumpel Adrian Lewis im letzten Vorrundenspiel sicher gerne ein Unentschieden schenken, damit dieser und nicht Wright ins Finale der besten Vier einziehen würde. Da Wright dann aber selbst patzte, hatte die folgende Partie, die Lewis gegen Anderson gewann, keinerlei Relevanz mehr.

Die private Nachricht gelangte dennoch an die Öffentlichkeit, Lewis bezeichnete Wrights Frau daraufhin als "Schande" und "fürchterliche Frau" und forderte Konsequenzen durch den Verband. Ein inoffizieller Fan-Account von Anderson, dem auch der Schotte folgt, gießt bei Twitter zusätzlich regelmäßig Öl ins Feuer, indem er massiv gegen Wright stichelt. Der Betreiber entschuldigte sich am Samstag für einige beleidigende Tweets und betonte, Anderson habe mit der Fanpage nichts zu tun, Wright nahm die Entschuldigung aber nicht an. Anderson sagte vor dem WM-Halbfinale der beiden lediglich: "Ich lasse lieber Taten sprechen, sollen doch andere eine große Klappe haben."

In Sachen Persönlichkeit könnten die beiden Schotten unterschiedlicher nicht sein. Hier der schrille Wright mit seinen bunten Klamotten und ebenso bunten Haaren. Dort der besonnene Anderson, der einfach nur Darts spielen und danach in Ruhe eine Tasse Kaffee trinken möchte. Sportlich verspricht das Aufeinandertreffen der Nummer zwei und Nummer drei der Weltrangliste ein Duell auf Augenhöhe. Beide haben im bisherigen Turnierverlauf überzeugt und kaum Schwächen gezeigt. Anderson setzte sich im Viertelfinale im bis dato wohl besten Match der WM 5:3 gegen Dave Chisnall (England) durch, Wright spielte beim 5:3 gegen James Wade (England) ebenfalls stark auf. Im direkten Vergleich führt Anderson 14:10.

Die beiden Schotten eröffnen am Sonntag ab 20 Uhr (zu sehen bei Sport1) den Halbfinalabend, das Spiel zwischen van Gerwen und van Barneveld folgt im Anschluss.