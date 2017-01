Für den neuen Darts-Weltmeister Michael van Gerwen war die Krönung im Londoner Alexandra Palace wie ein Ritterschlag. "Du brauchst den zweiten Titel, um zu den ganz Großen zu gehören. Das hier hinbekommen zu haben, bedeutet mir so viel", sagte der Niederländer nach dem 7:3-Finalsieg gegen Titelverteidiger Gary Anderson am Montagabend.

Wie Adrian Lewis (England) und Anderson hat der 27-jährige Weltranglistenerste nun seinen zweiten WM-Titel eingefahren. 2014 hatte er erstmals im "Ally Pally" triumphiert. Der sportliche Triumph, eine rund 20 Kilo schwere Trophäe sowie ein Preisgeld von umgerechnet circa 410.000 Euro überwältigten van Gerwen, der dem Veranstalter beinahe den Pokal aus den Händen riss und ihn mehrere Male ins Publikum reckte. Das Match gegen Anderson war eines für die Geschichtsbücher – insgesamt 42 perfekte Aufnahmen mit 180 Punkten gelangen den beiden Rivalen gemeinsam, so viele wie nie zuvor in einem WM-Match.

Bei der Darts-WM in London waren die Profis ohnehin so zielsicher wie nie zuvor. Van Gerwen, Anderson und Co. stellten bei den Titelkämpfen 2017 eine Bestmarke für "perfekte Aufnahmen" von 180 Punkten auf. Insgesamt 708 Mal durfte der Caller seinen berühmten Ausruf "Onehundredandeighty" durchsagen. Im Vorjahr gab es 654 Mal den bestmöglichen aller Scores.

Ein 9-Darter gelang bei dieser WM allerdings nicht. Van Gerwen hatte in seinem Halbfinale gegen Landsmann Raymond van Barneveld acht perfekte Darts, verpasste die Doppel-12 dann allerdings haarscharf. Der bislang letzte 9-Darter bei der WM gelang Anderson im Vorjahr in seinem Halbfinale gegen Jelle Klaasen.

Van Gerwen und Anderson teilen die letzten vier WM-Titel unter sich auf. "Ich bin total glücklich, es ist total wunderbar", jubelte der neue Weltmeister. "Ich musste mein absolutes A-Game zeigen, um bestehen zu können", fügte van Gerwen an. Der 46-jährige Schotte war ein fairer Verlierer und gratulierte anerkennend: "Der Kerl ist einfach zu gut."

Selbst 22 perfekte Aufnahmen und damit ebenfalls eine neue Bestmarke genügten dem Gewinner der Weltmeisterschaften von 2015 und 2016 nicht, um van Gerwen aufzuhalten. Damit zementierte van Gerwen auch die Machtverhältnisse im direkten Duell. In zuvor 35 Spielen gegeneinander hatte der Niederländer 22 gewonnen, der "Flying Scotsman" nur 13.

Für "Mighty Mike" war es die Krönung einer unglaublichen Saison mit insgesamt 26 gewonnenen Titeln. Van Gerwen strahlte mit dem Pokal in der Hand. Vor der WM hatte er klargestellt: "Ich würde alle meine Titel gegen den WM-Titel tauschen." Nun besitzt der Niederländer 26 Pokale – darunter den wichtigsten.

(dpa)