Für den deutschen Dartsspieler Dragutin Horvat (Kassel) ist das WM-Abenteuer nach zwei Spielen beendet. Bei seiner Premiere im Londoner Alexandra Palace verlor der 40-Jährige sein Erstrundenspiel gegen den früheren WM-Finalisten Simon Whitlock aus Australien glatt mit 0:3 nach Sätzen. Früher am Abend hatte er sich in der Vorrunde mit nach einem 2:1 gegen den Russen Boris Kolzow für das Hauptfeld qualifiziert.

"Das Spiel gegen Kolzow hat viel Energie gekostet. Ich musste immer einen Rückstand aufholen und habe zum Glück im entscheidenden Augenblick die Doppel getroffen. Im zweiten Match war ich entspannter, doch Simon war drei Klassen besser als ich", sagte Horvat: "Die WM war eine große Erfahrung für mich und ich werde alles geben, um hierhin zurück zu kommen."

Der Weltranglisten-17. mit dem Ziegenbart war für Horvat von Beginn an eine Nummer zu groß. Gegen Whitlock gelang "Braco" in den drei Sätzen nur eine "180" und nur ein Leg-Gewinn. "The Wizard", der in den vergangenen beiden Jahren überraschend zum Auftakt gescheitert war, hinterließ mit einem Punkteschnitt von 97,5 einen starken Eindruck und bekommt es am 23. Dezember (20.00 Uhr/Sport1) mit Darren Webster aus England zu tun. Horvat kann sich mit einer Prämie von 10.000 Pfund (knapp 12.000 Euro) trösten.

In der Qualifikation gegen Kolzow hatte Horvat sehr nervös begonnen und war erst nach dem verlorenen ersten Satz besser ins Spiel gekommen. Zwar punktete er zuverlässig, aber beim Treffen der Doppelfelder zeigte sich der Russe zunächst weitaus kaltschnäuziger. Erst, als Horvat beim Stand von 0:2 nach Legs im dritten Satz mit dem Rücken zur Wand stand, agierte er beim Check-out wieder sicherer und entschied das Duell doch noch für sich.

Einen starken Eindruck in seinem Auftaktmatch hinterließ der frühere Weltmeister Raymond van Barneveld. Der Niederländer besiegte den Engländer Robbie Green 3:0 und trifft nun am 27. Dezember auf dessen Landsmann Alan Norris.

Nach Horvats Aus ruhen die deutschen Hoffnungen bei der mit 1,65 Millionen Pfund dotierten Veranstaltung allein auf den Schultern von Max Hopp (Idstein). Der "Maximiser" bekommt es am Donnerstag in seinem Auftaktmatch mit dem Niederländer Vincent van der Voort zu tun. Noch nie ist es einem deutschen Dartsspieler gelungen, bei der WM über die zweite Runde hinauszukommen.

