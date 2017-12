Kevin Münch hat bei der Darts-WM in London den nächsten Coup verpasst. Der Bochumer verlor sein Zweitrundenmatch gegen den Spanier Antonio Alcinas 1:4. Am Abend musste auch der Weltranglistenzweite Peter Wright völlig überraschend die Segel streichen.

Nach seinem sensationellen Erstrundensieg über den zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis (England) vergangene Woche hätte der 29-jährige Deutsche Münch Darts-Geschichte schreiben können. Noch nie hat ein Deutscher bei der WM das Achtelfinale erreicht.

Gegen Alcinas kam Münch lange nicht ins Spiel. Ein Durchschnitt von nur 81,94 Punkten bei drei Darts war gegen den Spanier (91,8) zu wenig. Bereits 2012 war Münch, der im kommenden Jahr den Sprung zum Vollzeitprofi wagen will, in der zweiten Runde ausgeschieden.

"Ich habe überhaupt keinen Zug in mein Spiel bekommen. Die ersten Legs waren katastrophal, ich habe zu Recht verloren", sagte Münch bei Sport1: "Aber davon wird Darts-Deutschland nicht untergehen. Ich bin optimistisch für die Zukunft: Mund abwischen, weitermachen."

Der Strausberger Martin Schindler hatte in der ersten Runde gegen Simon Whitlock (Australien) verloren, Deutschlands erfolgreichster Dartsspieler, Max Hopp (Idstein), war sogar schon in der Qualifikation gescheitert.

Am Abend ist auch der Weltranglistenzweite Peter Wright überraschend ebenfalls in der zweiten Runde ausgeschieden. Der schottische Spitzenspieler unterlag dem Waliser Jamie Lewis am Mittwochabend mit 1:4 und verpasste damit den Sprung ins Achtelfinale.

Die WM im Alexandra Palace ist mit der Rekordsumme von umgerechnet 2,1 Millionen Euro dotiert. Am Mittwochabend spielt Titelverteidiger Michael van Gerwen (Niederlande) gegen Gerwyn Price (Wales) um den Einzug ins Viertelfinale, Raymond van Barneveld trifft im Duell der Niederländer auf Vincent van der Voort.

(sid/ako)