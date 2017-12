später lesen Darts-WM in London Mitfavorit Suljovic gescheitert - Webster und Cross weiter FOTO: ap FOTO: ap 2017-12-28T17:27+0100 2017-12-28T17:34+0100

Auch der österreichische Mitfavorit Mensur Suljovic ist bei der Darts-WM in London überraschend früh gescheitert. Der an Position fünf gesetzte Topspieler unterlag am Donnerstag im Achtelfinale dem Belgier Dimitri van den Bergh klar mit 0:4.